Отравление в лагере "Славутич": 8-летняя девочка умерла, не выходя из комы

8-летняя девочка, которая со 2 июля находилась в коме после отравления в оздоровительном заведении санаторного типа "Славутич" на Киевщине, умерла. Об этом "Украинской правде" сообщил председатель Киевской областной администрации Александр Горган.

Ребенок после отравления был в коме больше 2 месяцев.

"Нам каждый день отчитывались о состоянии ребенка - стабильное, улучшилось- ухудшилось. Мы все надеялись на лучшее, но этого не произошло, к сожалению", - сказал Горган.

Он добавил, что пока не получил заключения о причине смерти, но ожидает его до вечера.

Между тем, лагерь, где отравились дети, несмотря на предписания и выявленные нарушения, продолжает работать.

"Они сейчас наняли несколько адвокатов, засыпают Госпродпотребслуждбу, администрацию, ГСЧС и другие органы запросами. Фактически тролят и организовывают работу таким образом, чтобы отпугивать контролирующие органы, которые надумают проверить это заведение. Они даже пытаются обвинить работников контролирующих органов в превышении полномочий", - сказал Горган.

В то же время он заверил, что лагерю избежать ответственности за допущенные нарушения и смерть ребенка не удастся.

По словам председателя КОДА, у них также есть юрист, который занимается этим делом.

"Мы это дело однозначно так не оставим. Виновные должны понести наказание", - подытожил Горган.

Как сообщалось, 3 июля стало известно о подозрении на отравление 12 детей в частном лагере ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" на Киевщине, одна девочка была в коме.

По данным Госпродпотребслужбы, у госпитализированной в тяжелом состоянии девочки предварительный диагноз "энцефалит".

В то же время, согласно сообщению Минздрава, девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии "из-за наличия сопутствующего заболевания".

Прокуратура Киевской области начала уголовное производство из-за отравления 12 детей в детском лагере.

По данным Госпродпотребслужбы, отравление детей могло произойти в результате употребления йогурта в день окончания его срока годности.

Во время лабораторного исследования в пищеблоке лагеря "Славутич обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" ранее принадлежал благотворительному фонду "Дорога будущего", основанному любовницей экс-президента Виктора Януковича Любовью Полежай.