Після канікул учні 1-4 класів навчатимуться очно, 5-11 - дистанційно або змішано

МОН спільно з МОЗ забезпечуватиме після канікул навчання школярів 1-4 класів очно, а з 5 класу – у змішаному або дистанційному форматі. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

"Хочу поінформувати, що ми спільно з МОЗ забезпечуватимемо навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів - залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах", - написав голова МОН.

Сергій Шкарлет зазначив, що діти повинні вчитися повноцінно і отримувати якісну освіту, при цьому деякі будуть навчатися в очному форматі, деякі залишаться на дистанційному.

"Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі і отримувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону деякі почнуть очне навчання, деякі, якщо це "червона" зона, залишаться на дистанційному. На жаль", - розповів Сергій Шкарлет.

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Він зазначив, що повторення весняного локдауну - найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити. За його словами, педагоги весну пережили гідно і більшою мірою готові до дистанційної роботи.

Нагадаємо, раніше Сергій Шкарлет просив організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей через зростання захворюваності Covid-19.

Напомним, что в соответствии с рекомендациями правительства каникулы в учебных заведениях начались 15 октября и продлятся до 30 октября.