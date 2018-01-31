Первый украинец в космосе. Кем был Леонид Каденюк

Умер Леонид Каденюк - первый и единственный космонавт независимой Украины.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей.

Среднюю школу закончил с серебряной медалью, после чего поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. Окончив училище, работал летчиком-инструктором.

В августе 1976 года был отобран в отряд советских космонавтов в группу многоразовой космической системы "Буран". В 1977 году окончил Центр подготовки летчиков-испытателей.

В 1977-1979 годах прошел общекосмическую подготовку и получил квалификацию космонавта-испытателя.

С 1977 по 1983 года - космонавт-испытатель группы многоразовой космической системы "Буран".

В 1989 году окончил Московский авиационный институт - самолетостроительный факультет. А в 1988-1990 - прошел инженерную и летную подготовку по программе "Буран" как его командир.

Во время подготовки к космическим полетам и в процессе испытательной работы прошел уникальные инженерную и летную подготовку. Изучил космические корабли "Союз", "Союз-ТМ", МТКК "Буран", орбитальной станции "Салют", частично орбитальный комплекс "Мир" и американский многоразовый транспортный космический корабль (МТКК) "Space Shuttle".

Каденюк принимал участие в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.

Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

За время подготовки к космическим полетам прошел подготовку по проведению научных экспериментов на борту космических летательных аппаратов в самых разных направлениях: биология, медицина, метрология, экология, исследовании природных ресурсов Земли из космоса, геологии, астрономии, геоботаники.

Главный в жизни полет

В 1995 году Каденюка отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Он прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета украинец выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох. Основная цель проведения экспериментов - изучение влияния состояния невесомости на фотосинтетический аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша, на экспрессию генов в тканях сои и репы, на содержание фитогормонов в растениях репы, на углеводный метаболизм и ультраструктуры клеток проростков сои, на процесс поражения проростков сои патогенным грибом фитофторы.

Кроме этих экспериментов в космическом полете выполнялись эксперименты Института системных исследований человека по тематике "Человек и состояние невесомости".

На 9 сутки полета была запланирована первая связь с Украиной. Тогда впервые из космоса украинец вел диалог именно со своим государством.

Воспоминания Каденюка

По словам космонавта, каждую свободную он и его коллеги использовали для наблюдения и фотографирования Земли и космоса. "Такие занятия были самыми любимыми, а я считал их еще одним впечатляющим и очень интересным экспериментом на борту "Колумбии"", - вспоминал Каденюк.

Космонавт рассказывал, что в полет каждому дали возможность взять с собой аудиокассеты с любимой музыкой. Он выбрал произведения тех исполнителей, на которых вырос: песни Анатолия Соловьяненко, Дмитрия Гнатюка, Софии Ротару и других. По словам Каденюка, американцы с удовольствием слушали украинские песни.

"Два раза прозвучал в космосе и наш, украинский, гимн. Я выбрал его как мелодию для побудки. Так что американцев в космосе дважды будили слова "Ще не вмерла України нi слава, нi воля..." И астронавты стояли в это время по стойке смирно!", - вспоминал Каденюк.

Также украинский космонавт говорил, что в космосе можно заниматься сексом. "И желание там возникает. Кстати, подобные вопросы мне часто задают студенты. И я им отвечаю: при желании сексом можно заниматься везде!", - говорил Каденюк.

Вспоминал Каденюк и о своей физической форме перед полетом: "Когда готовился в Звездном городке, подтягивался 15 раз. Бегал быстро и кроссы, и спринт. Например, рекорд на 100-метровке - 10,5 секунды. Сейчас тоже 3-4 раза в неделю бегаю по утрам по 10 км. Естественно, не курю".

Каденюк о космосе

"В космосе больше всего поражает такой фактор космического полета как невесомость. Поражает сам космос, и вся Вселенная".

"Я был впечатлен тем, как выглядит Земля из космоса. Это было просто невероятно. Кстати, информативность телевизионного изображения Земли из космоса или любой его фотографии составляет не более 10-15 процентов от того, что мы можем увидеть сами".

"У меня есть все основания утверждать, что Украина является космическим государством. У нас есть полный цикл изготовления космической техники. Мы давно умеем проектировать, изготовлять, запускать и эксплуатировать наши разработки в космосе. Но вот проблема: сегодня космическая отрасль работает не благодаря, а вопреки обстоятельствам, в которых она находится".

"Я уверен, что в будущем полеты на Марс станут обыденностью".

"Когда я испытывал истребители, полеты мне никогда не снились. А вот после экспедиции на шаттле стал видеть "космические" сны. Но бывает это нечасто, я сплю крепко".

Жизнь после полета

У Каденюка трое сыновей от двух браков. Кстати, в 1983 году он был отчислен из отряда космонавтов за развод с женой. И только в 1988 года вновь попал в отряд советских космонавтов.

После полета Каденюк стал внештатным помощником Президента Украины Леонида Кучмы по вопросам авиации и космонавтики.

С 2002 года - народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне.

С 14 февраля 2006 года - член Комиссии по вопросам космической деятельности, а с января 2011 года - советник Премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Каденюк писал мемуары и в 2017 году презентовал свою книгу "Миссия - космос".

На презентации присутствовали экс-президенты Украины Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

Корреспондент

Источник: korrespondent.net