Полиция Киева изъяла у жителя Подола наркотики на 3 млн грн, оружие и боеприпасы

Следователи Подольского управления полиции вместе с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Киева задержали 27-летнего киевлянина, у него изъято около 1-го кг каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 г кокаина, оружие и боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Стоимость изъятых наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около 3-х млн грн", - говорится в сообщении.

Работники полиции получили оперативную информацию о том, что 27-летний киевлянин занимается продажей наркотических средств. Следователи договорились с мужчиной о "покупке" наркотиков. Во время встречи киевлянин занервничал и попытался скрыться. При поверхностном осмотре у него изъяли 2 пакетика с белым порошкообразным веществом. Как пояснил сам задержанный, это - кокаин.

"В доме киевлянина правоохранители нашли около 1-го кг каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 г кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет SCHMEISER с патронами, снаряженными резиновыми пулями, разрешение на который закончился в 2015-ом году, и патроны различных калибров", - уточнили в полиции столицы.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно- процессуального кодекса Украины. Готовятся материалы объявления о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, украинские пограничники с начала года изъяли почти 200 кг наркотиков.