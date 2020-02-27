Польские власти опровергли информацию о первом случае заболевания коронавирусом

Сегодня, 27 февраля, в польском городе Лодзь сообщалось о подтверждении первого случая заболевания коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом писал ресурс Express Ilustrowany.

"27 февраля в городе Лодзь подтвердили заражение китайским коронавирусом. Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда. Она вернулась в Лодзь еще 22 февраля и у нее было плохое самочувствие", - указано в сообщении.

Отмечается, что девушке стало плохо еще в Таиланде. У нее была сильная отдышка, она принимала антибиотики.

Представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич опроверг заявление о подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Польше, передает Wpolityce.

По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако они не подтверждены.

Напомним, ранее первый случай коронавирусной болезни COVID-19 был зафиксировали в Дании. Заболевший мужчина 24 февраля вернулся с лыжного курорта в Ломбардии. Это область в северной Италии, ставшей новым очагом коронавируса.