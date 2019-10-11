Правительство выяснит, сколько украинцев выехало из страны и не вернулось

С начала года из Украины выехали и не вернулись 1,5 миллиона человек. К таким выводам пришел министра Кабинета министров Дмитрий Дубилет, проанализировав данные пограничников (о выехавших и вернувшихся гражданах). Соответствующий график он опубликовал в собственном Telegram-канале.

За основу чиновник взял трехнедельный период. И выяснил, сколько граждан, покинувших родину, вернулись в течение него назад, а сколько остались за границей. Выяснилось, что с начала года из Украины сроком больше чем на 21 день уехали почти 4 млн граждан.

Пик "возвращаемости" приходится на период накануне майских праздников, что может объяснятся приездом заробитчан в период затяжных выходных.

"После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек", - анализирует Дубилет.

И добавил, что до настоящего времени у правительства не было сведенных данных о миграционной статистике, а также рождаемости/смертности в Украине.

"Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти", - резюмировал чиновник, отметив, что в скором времени на основе собранной информации могут быть построены публичные дашборды, которые помогут украинцам адекватно оценить работу власти.