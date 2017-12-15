Принц Гарри и Меган Маркл поженятся 19 мая

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года, объявил Кенсингтонский дворец.

Пара объявила о помолвке в прошлом месяце и сообщила, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

За свадьбу заплатит королевская семья, в том числе за обслуживание, музыку, цветы и прием гостей.

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В Кенсингтонском дворце ранее подтвердили, что пара проведет Рождество с королевой.

Госпожа Маркл - протестантка, до свадьбы ее окрестят в Англиканской церкви.