Принц Гарри и Меган Маркл поженятся 19 мая

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года, объявил Кенсингтонский дворец.
Пара объявила о помолвке в прошлом месяце и сообщила, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
За свадьбу заплатит королевская семья, в том числе за обслуживание, музыку, цветы и прием гостей.
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Меган Маркл - необычная невеста принца
В Кенсингтонском дворце ранее подтвердили, что пара проведет Рождество с королевой.
Госпожа Маркл - протестантка, до свадьбы ее окрестят в Англиканской церкви.