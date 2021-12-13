ПСЖ - МЮ та інші пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: результати жеребкування

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
У швейцарському Ньоні відбулася жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.
У плей-оф Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. Останнім клубом став іспанський "Вільярреал", який переміг "Аталанту" у перенесеному поєдинку шостого туру.
Перед жеребкуванням команди були поділені на сіяних та несіяних, згідно їхнього фінішу у груповій стадії. Серед обмежень у жеребкуванні - представники однієї національної асоціації не могли зустрітитися один з одним, також не могли потрапити один на одного клуби з однієї групи.
- Переможці груп: "Манчестер Сіті" (Англія), "Ліверпуль" (Англія), "Аякс" (Нідерланди), "Реал" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Лілль" (Франція), "Ювентус" (Італія)
- Другі місця: ПСЖ (Франція), "Атлетико" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "Інтер" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "РБ Зальцбург" (Австрія), "Челсі" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія)
- Всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- "Бенфіка" (Португалія) - "Реал" (Іспанія)
- "Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Атлетико" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
- "Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)
- "Інтер" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)
- "Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)
- "Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)
- ПСЖ (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- 15-16, 22-23 лютого 2022 року. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
- 8-9, 15-16 березня 2022 року. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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