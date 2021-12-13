ПСЖ - МЮ та інші пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: результати жеребкування

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У швейцарському Ньоні відбулася жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

У плей-оф Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. Останнім клубом став іспанський "Вільярреал", який переміг "Аталанту" у перенесеному поєдинку шостого туру.

Перед жеребкуванням команди були поділені на сіяних та несіяних, згідно їхнього фінішу у груповій стадії. Серед обмежень у жеребкуванні - представники однієї національної асоціації не могли зустрітитися один з одним, також не могли потрапити один на одного клуби з однієї групи.

Переможці груп: "Манчестер Сіті" (Англія), "Ліверпуль" (Англія), "Аякс" (Нідерланди), "Реал" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Лілль" (Франція), "Ювентус" (Італія)

"Манчестер Сіті" (Англія), "Ліверпуль" (Англія), "Аякс" (Нідерланди), "Реал" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Лілль" (Франція), "Ювентус" (Італія) Другі місця: ПСЖ (Франція), "Атлетико" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "Інтер" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "РБ Зальцбург" (Австрія), "Челсі" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія)

ПСЖ (Франція), "Атлетико" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "Інтер" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "РБ Зальцбург" (Австрія), "Челсі" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія) Всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Бенфіка" (Португалія) - "Реал" (Іспанія)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Атлетико" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)

"Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Інтер" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)

"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)

ПСЖ (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)