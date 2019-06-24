ПЦУ подчинила себе все церкви Киевской епархии и забрала полномочия у Филарета

Сегодня, 24 июня, на Синоде Православной церкви Украины был принят ряд решений относительно проведенного Филаретом "собора", на котором он "восстановил деятельность УПЦ КП".

Как сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря, было принято решение "подчинить Митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря находились в составе УПЦ КП и согласно решению Поместного Собора УКЦ КП (15 декабря 2018 года) и Объединительного собора находятся в составе ПЦУ", а кроме того было решено, что Филарет "потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией".

В решении отмечается, что Филарет вовремя не подал документы на регистрацию Киевской епархии, поэтому считают возможным перерегистрацию в непосредственное подчинение Епифания. Участников "собора" Филарета наказали "за активное участие в действиях, направленные на разжигание противостояния в церковной среде". Так, Преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и Преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключили из состава епископата Православной Церкви Украины.

Собрание Филарета, которое синод называет "собранием трех архиереев, небольшого количества созванных клириков и мирян", и все принятые на нем решения признаны недействительными. Почетного патриарха не стали исключать из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

Напомним, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем. Этот тезис подтвердил и предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний. "Сегодня возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.

В Минкульте поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. Об этом сообщает УНИАН.