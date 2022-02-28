Рієлтори об'єднали зусилля проти агресора

Преслужба Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України повідомила, що західноукраїнські регіональні відділення АФНУ, зокрема Івано-Франківське, Волинське, Львівське, Закарпатське, Чернівецьке, Рівненське, Хмельницьке, Тернопільське надають безоплатну допомогу у пошуку житла і розселенні всім, хто вимушено виїхав на територію Західних областей.

Також ведеться збір та перерахування коштів на потреби Збройних сил України та активна інформаційна робота з виявлення та знешкодження диверсантів.



Крім того, одеські, запорізькі, харківські, сумські, чернігівські, білоцерківські, херсонські, миколаївські, вінницькі, житомирські, дніпропетровські та київські рієлтори беруть активну участь у виявленні ворожих воєнних колон, "міток" на спорудах, виконують інші важливі завдання, спрямовані на захист Батьківщини: готують їжу, закуповують необхідні побутові речі та харчі, працюють волонтерами, доромагають шпиталям тощо.



"Україну не зламати! За нами правда і воля! Російські окупанти, горіть у пеклі!", - йдеться у повідомленні АФНУ.

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