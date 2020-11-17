Романа Віктюка поховають у Львові - ЗМІ

Режисера і Народного артиста України Романа Віктюка, який пішов з життя 17 листопада, поховають у Львові. Як раніше повідомляли "Сьогодні", Роман Григорович помер в Москві у віці 84 років.

За інформацією ТАСС, із посиланням на близьких режисера, його поховають в сімейному склепі у Львові. Тіло транспортуватимуть з РФ в Україну.

"Романа Віктюка поховають у Львові, на батьківщині. У сімейному склепі", - цитує агентство джерело.

В кінці жовтня Роман Віктюк заразився коронавірусом. Він був госпіталізований в лікарню . Причиною ж його смерті називають анемію головного мозку.

Час і місце прощання з режисером будуть відомі пізніше.

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. За роки своєї кар'єри він встиг попрацювати в театрах України, Росії, Латвії, Литви, Фінляндії, США, Італії, Греції, Ізраїлю та країнах колишньої Югославії.

Після анексії Криму та агресії Росії Віктюк виступав з підтримкою українського народу і закликав Володимира Путіна зупинити загибель невинних.

Що Роман Віктюк казав про Україну, війну та Майдані, ми писали в цьому матеріалі .