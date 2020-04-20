Сім областей не надали інформації щодо тестування на Covid-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу повідомив, що протягом попередньої доби в Україні зробили 1 988 досліджень методом ПЛР.

"Звертаю увагу, що протягом попередньої доби здійснено 1988 досліджень методом ПЛР. Така низька кількість тестів пов’язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР на Великдень, зменшилася", - зазначив Степанов.

Також міністр додав, що іншою причиною зменшення кількості зроблених тестів є те, що із семи областей інформації щодо тестування не надійшло. Йдеться про Вінницьку, Луганську, Чернівецьку, Чернігівську, Сумську, Херсонську та Хмельницьку області.

В Україні протягом останньої доби зафіксували 261 випадок коронавірусу. Всього в Україні заразилося 5 710 людей, померла 151 людина, одужало - 359.