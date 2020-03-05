Сегодня в Новых Санжарах заканчивается карантин у эвакуированных из Уханя

Сегодня, 5 марта, в Новых Санжарах Полтавской области заканчивается карантин у эвакуированных из Китая, которые находились на обсервации из-за коронавируса. Об этом сообщает корреспондент в эфире "112 Украина".

Ожидается, что в 10:00 всем находящимся в санатории вручат выписки, а уже в 12:00 у эвакуированных закончится обсервация. Их должен встретить на выезде из карантина президент Украины Владимир Зеленский.

"Здесь, в Полтавской области он (президент Зеленский, - ред.) будет находиться с официальным визитом. Но самое главное то, что, по словам руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, результаты финальных тестов на коронавирус показали, что все абсолютно здоровы", - рассказал журналист.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что находившиеся на борту здоровы, симптомов подозрения на коронавирус у них не было. В МВД подтвердили, что украинцев разместили в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.

Эвакуированные провели в обсервации 14 дней, как и советует Всемирная организация здоровья. За время карантина в санатории не обнаружили зараженных коронавирусом.