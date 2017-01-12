Щедрый вечер: приметы, традиции и гадания

12 января 2017, 20:24
 Общество Источник: "КП" в Украине

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год или, как его еще называют, Щедрый вечер. Этот праздник за особые традиции любят как дети, так и взрослые. 

13 января также называется Васильев вечер, поэтому главными блюдами на Старый Новый год считаются блюда из свинины, ведь святой Василий Великий считается покровителем свиноводов. В этот вечер принято радушно встречать и угощать гостей. Чем щедрее накрыт стол  и больше гостей пришло - тем лучше будет прожит год. 

Что - обязательно нужно

  • Чтобы 2017 год был удачным и прибыльным  - 13 января нужно приготовить щедрую кутью, и чем разнообразнее и интереснее будет начинка, тем большего финансового благополучия стоит ожидать.
  • 14 января обычно принято посевать и щедровать (можно также девушкам), ходить в гости к соседям и родственникам.
  • Добрым признаком было, если первым в дом заходил молодой человек из уважаемой многодетной семьи.
  • Утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха", — снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечисти.
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  • Что нельзя на Старый Новый год
  • В Старый Новый год нельзя давать в долг.
  • Также не стоит выносить мусор.
  • Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.
  • В этот день не следует произносить слово "тринадцать".

Приметы на Старый Новый год

  • Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь - к урожаю.
  • Если в ночь ветер дует с юга - год будет жарким и благополучным, с запада - к изобилию молока и рыбы, с востока - жди урожая фруктов. 
  • Васильева ночь звездна - к урожаю ягод.
  • Много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.
  • Если ночь после Нового Года тихая и ясная, будет счастливый год не только для людей, но и для скота.
  • Если солнце высоко взойдет, весь год будет счастливым, а особенно добрым будет садовый урожай.
  • Если иней обильно покрывает деревья, будет урожай зерновых и хороший медосбор.
  • Если падает мягкий снег — к урожаю, а когда тепло, то лето будет дождливым.
  • Какой первый день в Новом Году, такой и год будет: если на Мелании оттепель, ждут теплого лета.
  • С какой стороны на Старый Новый год небо покрыто облаками, оттуда и счастье будет.

Гадания на Старый Новый год

Ночь с 13 на 14 января считается самой лучшей для предсказания будущего, а все нагаданное - обязательно сбудется.

Гадание на Старый Новый год на кольце, хлебе и крючке: перечисленные три вещи складывают в посудину вместе с кусочками хлеба, угольками, камешками и другими мелкими предметами. Посуда накрывается полотенцем, после чего каждая девушка не глядя тащит первую попавшуюся вещь (вытащенное затем возвращают в посуду). Если вытащит хлеб – муж будет богатый, если кольцо – красавец, если крючок – инвалид или бедняк.

Гадание на Старый Новый год на луковицах: все девушки берут по луковице и помещают их корешками в воду, после чего наблюдают – чья луковица раньше даст зеленые росточки, той девушке раньше быть замужем.

Гадание на Старый Новый год по собакам: девушка остается в комнате одна, после чего туда впускают собаку. Если собака сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол – то муж будет сердитым, а семейная жизнь – несчастной, если собака начнет ласкаться – то и муж будет ласковым.

Гадание на Старый Новый год на именах прохожих: нужно выйти из дома и окликнуть первого встреченного человека мужского пола, спросив, как его имя. Какое имя назовет – так и будут звать будущего мужа.

Гадание на Старый Новый год на расческе: перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.

Гадание на Старый Новый год на разговорах: ходили подслушивать под окнами у соседей и по тому, что слышали, судили о будущем замужестве. Если в избе бранились – то муж будет сердитый, если смеялись – весельчак, если выпивали – пьяница, и т.д.

Гадание на Старый Новый год по книге: для этого берется книга и каждая девушка по очереди задает вопрос, а потом называет номер страницы и строчку (снизу или сверху), где содержится ответ. Ответ прочитывается в книге. Для гадания замечательно подходят классические произведения. Формулировать вопрос лучше так, чтобы он предполагал развернутый ответ.

 

Татьяна НЕЧЕТ

 

Источник: "КП" в Украине
 
 
 