Щедрый вечер: приметы, традиции и гадания

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год или, как его еще называют, Щедрый вечер. Этот праздник за особые традиции любят как дети, так и взрослые.

13 января также называется Васильев вечер, поэтому главными блюдами на Старый Новый год считаются блюда из свинины, ведь святой Василий Великий считается покровителем свиноводов. В этот вечер принято радушно встречать и угощать гостей. Чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло - тем лучше будет прожит год.

Что - обязательно нужно

Чтобы 2017 год был удачным и прибыльным - 13 января нужно приготовить щедрую кутью, и чем разнообразнее и интереснее будет начинка, тем большего финансового благополучия стоит ожидать.

14 января обычно принято посевать и щедровать (можно также девушкам), ходить в гости к соседям и родственникам.

Добрым признаком было, если первым в дом заходил молодой человек из уважаемой многодетной семьи.

Утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха", — снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечисти.



Что нельзя на Старый Новый год

В Старый Новый год нельзя давать в долг.

Также не стоит выносить мусор.

Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.

В этот день не следует произносить слово "тринадцать".

Приметы на Старый Новый год

Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь - к урожаю.

Если в ночь ветер дует с юга - год будет жарким и благополучным, с запада - к изобилию молока и рыбы, с востока - жди урожая фруктов.

Васильева ночь звездна - к урожаю ягод.

Много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

Если ночь после Нового Года тихая и ясная, будет счастливый год не только для людей, но и для скота.

Если солнце высоко взойдет, весь год будет счастливым, а особенно добрым будет садовый урожай.

Если иней обильно покрывает деревья, будет урожай зерновых и хороший медосбор.

Если падает мягкий снег — к урожаю, а когда тепло, то лето будет дождливым.

Какой первый день в Новом Году, такой и год будет: если на Мелании оттепель, ждут теплого лета.

С какой стороны на Старый Новый год небо покрыто облаками, оттуда и счастье будет.

Гадания на Старый Новый год

Ночь с 13 на 14 января считается самой лучшей для предсказания будущего, а все нагаданное - обязательно сбудется.

Гадание на Старый Новый год на кольце, хлебе и крючке: перечисленные три вещи складывают в посудину вместе с кусочками хлеба, угольками, камешками и другими мелкими предметами. Посуда накрывается полотенцем, после чего каждая девушка не глядя тащит первую попавшуюся вещь (вытащенное затем возвращают в посуду). Если вытащит хлеб – муж будет богатый, если кольцо – красавец, если крючок – инвалид или бедняк.



Гадание на Старый Новый год на луковицах: все девушки берут по луковице и помещают их корешками в воду, после чего наблюдают – чья луковица раньше даст зеленые росточки, той девушке раньше быть замужем.



Гадание на Старый Новый год по собакам: девушка остается в комнате одна, после чего туда впускают собаку. Если собака сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол – то муж будет сердитым, а семейная жизнь – несчастной, если собака начнет ласкаться – то и муж будет ласковым.



Гадание на Старый Новый год на именах прохожих: нужно выйти из дома и окликнуть первого встреченного человека мужского пола, спросив, как его имя. Какое имя назовет – так и будут звать будущего мужа.



Гадание на Старый Новый год на расческе: перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.



Гадание на Старый Новый год на разговорах: ходили подслушивать под окнами у соседей и по тому, что слышали, судили о будущем замужестве. Если в избе бранились – то муж будет сердитый, если смеялись – весельчак, если выпивали – пьяница, и т.д.



Гадание на Старый Новый год по книге: для этого берется книга и каждая девушка по очереди задает вопрос, а потом называет номер страницы и строчку (снизу или сверху), где содержится ответ. Ответ прочитывается в книге. Для гадания замечательно подходят классические произведения. Формулировать вопрос лучше так, чтобы он предполагал развернутый ответ.

Татьяна НЕЧЕТ