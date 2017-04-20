Штаб АТО: Не менее 10 лет понадобится для разминирования Донбасса

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО по результатам пресс- конференции с участием представителей штаба АТО, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области и неправительственной международной организации Halo Trust, передают Українськi Новини.

"Участники конференции отметили, что очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным. По предварительным подсчетам специалистов эта территория составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет", - сказано в нем.

По словам начальника координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергея Зубаревского, с начала АТО группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил обнаружили и уничтожили почти 150 тыс. взрывоопасных предметов и очистили 3 тыс. га.

С начала текущего года от военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей поступило более 230 заявок на обследование и разминирование участков, однако работы удалось провести лишь на 20 объектах, поскольку с боевиками удалось согласовать обеспечение режима прекращения огня на выполнение менее 10% заявок.

Он добавил, что в текущем году планируется очистить еще более тысячи га в 20 км от линии разграничения.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления ГосЧС в Донецкой области Андрей Даник отметил, что группы разминирования ГосЧС обезвредили более 10,6 тыс. взрывоопасных предметов и сообщил, что накануне поминальных дней саперы основное внимание уделяют разминированию кладбищ.

На сегодняшний день очищены и переданы под охрану Национальной гвардии более 100 кладбищ, а до конца текущей недели планируется очистить еще 40 кладбищ.

В то же время менеджер Halo Trust в Украине Николас Торбет сообщил, что организация осуществила работы в 15 районах Донецкой и Луганской областей за пределами буферной зоны, а в 2017 году Halo планирует продолжить разминирование других опасных для населения участков Донбасса.

Как сообщалось ранее, в марте этого года в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) зафиксировали наибольшее количество потерь с июля 2016 года.