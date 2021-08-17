Силовики в Криму проводять масові обшуки у кримських татар

В окупованому Криму силовики проводять обшуки у кримських татар.

Співробітники ФСБ прийшли у 5 будинків кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку українського омбудсмена Людмили Денісової.

Обшуки відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах з 4 години ранку.

"У селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники російських центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу проводять слідчі дії в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва. До помешкання не пускають адвоката", - повідомила омбудсмен.

Також обшуки відбуваються у будинках місцевих активістів: Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі, Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя, у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова.

Він сьогодні вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення незаконного вироку у справі так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".