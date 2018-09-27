Сооснователь «Кино» о продаже паспорта Цоя: совершенно аморальный поступок

Сооснователь рок-группы «Кино» Алексей Рыбин раскритиковал недавнюю продажу на аукционе паспорта и записей погибшего солиста Виктора Цоя, сообщает РИА «Новости».

«Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, — передать семье», — отрезал Рыбин, отрицательно высказавшись о состоянии морали и нравственности в современном обществе.

Ранее стало известно, что советский паспорт Цоя, его записная книжка и рукописи песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей, были проданы на аукционе. За паспорт удалось выручить 9 млн руб., за записную книжку — 3 млн руб., за рукопись песни «Хочу перемен!» — 3,6 млн руб.