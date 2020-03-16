Среди украинцев, находящихся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом, - Кулеба

Среди украинцев, находящихся на карантине в Египте, нет ни одного больного коронавирусом. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос в каком состоянии находятся украинцы, которые находятся на карантине в Египте, Кулеба ответил: “Сидят в карантине. Здесь без выбора. Только карантин завершится будем поддерживать с ними какую-то связь ... По состоянию на сейчас не зафиксировано больных коронавирусом среди наших туристов, находящихся на карантине”.

Также он отметил, что пока они находятся на карантине, никто эвакуирован быть не может.

“Когда пройдет карантин, мы с ними на связи, будем смотреть как это реализовывать”, — добавил министр.

Как сообщалось, в двух отелях Египта украинских туристов отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус.