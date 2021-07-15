Стали відомі призові за медалі для українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо

Став відомий розмір призових, які отримають українські спортсмени-призери Олімпіади в Токіо.

Як повідомляє "Суспільне спорт", за золоту медаль буде виплачено з українського бюджету 125 тисяч доларів, за срібло - 80 тисяч, а за бронзу - 55 тисяч.

Аналогічні суми олімпійці збірної України отримували на літній Олімпіаді- 2016, а також зимових Іграх 2014-го і 2018 років.

Нагадаємо, що Україну на Олімпіаді в Токіо представлять 157 спортсменів - це найменша кількість учасників від України на літніх Іграх за час незалежності.

Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.

Раніше повідомлялося про те, що МОК перед Олімпіадою-2020 змінив олімпійську клятву. Підготував/ла : Артем Лукашенко



