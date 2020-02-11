Станцию метро "Дорогожичи" предлагают переименовать в "Бабий Яр"

Такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр

Станция киевского метро "Дорогожичи" могут переименовать в "Бабий Яр" для сохранения памяти о трагедии, которая произошла в этом районе в 1941 году. Об этом на своей странице в Facebook написал директор международного мемориального фонда "Бабий Яр" Макс Яковер.

"Зайдя в проект "Бабий Яр" я с удивлением обнаружил, что город не помнит о том, как убили четверть его горожан. Многие говорят, что нельзя забывать эту трагедию. Но чтобы не забывать, нужно постоянно что-то делать для этого. Поэтому мы выходим с инициативой о переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабин Яр", - заявил Яковер.

Он напомнил, что с ХІХ века эта местность на картах отмечена как "Бабий Яр", а самые ранние упоминания об этом месте относятся к XVII веку. В этой связи Яковер отметил, что станция метро "Дорогожичи" находится на этой территории и нельзя это просто игнорировать.

"В Советском Союзе против памяти боролись - срыли еврейское кладбище и засыпали Бабий Яр, что обернулось Куреневской катастрофой. Нам тоже нужно действовать: превратить место забвения, в место памяти!", - отметил директор фонда.

Также по его словам, просто переименовать станцию для возрождения истории - недостаточно.

"За переименованием станции должен последовать редизайн. Именно со станции и должен начаться рассказ, который продолжается в заповеднике и затем в музее. Переименование- это пролог", - отметил Яковер.

Также, по его словам, фонд готов покрыть все затраты метрополитена, связанные с переименованием и редизайном станции "Дорогожичи".

Напомним, что 29 сентября 2019 года прошла 78-я годовщина трагедии в урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали его как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек.

По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.