Сущенко возможно обменяют уже в этом году, - адвокат

Ему продлили арест еще на полгода. Сейчас в работе суда объявлен перерыв до завтра, 28 марта.

Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку в деле якобы есть совершенно секретная информация.

Романа Сущенко в России обвиняют в шпионаже.

Снимать или фотографировать его в зале суда запрещено. Прокуроры утверждают, что Сущенко якобы собирал секретную информацию о российской армии и росгвардии.

В Москве началось рассмотрение дела по существу незаконно арестованного корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко.

Ему продлили арест еще на полгода. Сейчас в работе суда объявлен перерыв до завтра. На сколько лет хочет осудить Сущенко российская Фемида, и как оценивают ситуацию адвокаты.

"Самое главное - это продление срока содержания под стражей. Ему продлили на шесть месяцев на период процесса. Сторона обвинения начала зачитывать письменные материалы. В деле будет всего два свидетеля обвинения", - рассказывает о сегодняшнем процессе адвокат журналиста Марк Фейгин.

Адвокат уже неоднократно предупреждал, что Сущенко грозит до 20 лет российской тюрьмы и подчеркивает, что единственный способ вернуть Романа на Родину - это обмен на кого-то из пленных россиян.

"Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может даже и летом, на это шансы очень большие. Переговоры идут", - говорит Фейгин. Защита не теряет оптимизма и рассчитывает, что дело будет быстро рассмотрено, Сущенко обменяют и он вернется домой.