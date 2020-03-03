Сутки в ООС: Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, два военных ранены

За минувшие сутки на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим перемирия, применяя артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно- тактической группировки "Восток". В районе ответственности группы "Север" оккупанты совершили шесть обстрелов.

Вчера, 2 марта, в результате обстрелов два украинских военных получили ранения, еще трое - боевые поражения.

Как сообщалось, боевики вели огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которых ранило местную жительницу. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.