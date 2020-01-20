Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, есть погибшие

Вчера, 19 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) вооруженные формирование Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, передает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия: артиллерийских систем, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один обстрел зафиксирован в направлении локации подразделения объединенных сил "Восток", а именно, возле Песков. Еще 10 раз режим тишины боевики нарушили в районе расположения оперативно-тактического группировки "Север": возле Орехового, Новоалександровки и Новотошковского. К сожалению, один украинский защитник погиб из-за вражеских обстрелов.

Как информируют в пресс-центре ООС, этим утром, 20 января, оккупанты также нарушали режим прекращения огня. Противник стрелял по защитникам Травневого и Луганского (район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"). К счастью, погибших и пострадавших нет.