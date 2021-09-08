У будинку колишнього члена Меджлісу відбувся обшук, його вивезли в невідомому напрямку

У середу вночі в селищі Молодіжному у тимчасово окупованому Криму обшукали будинок колишнього члена сімферопольського меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсеїтова.

Як повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, представники силових структур російської окупаційної влади вивезли його в невідомому напрямку.

"Черговий обшук і затримання в окупованому Криму. Сьогодні вночі в селищі Молодіжному обшукали будинок колишнього члена сімферопольського меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсеїтова. Представники силових структур російської окупаційної влади вивезли його в невідомому напрямку", - написала Джапарова у Twitter в середу.

Вона зазначила, що 18 червня 2021 року Менсеїтов давав у т.зв. Вірменському міському суді свідчення як свідок захисту у справі проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, якого судять у Криму заочно.

"Ці дії є продовженням репресій російським окупантом у Криму, як помста за діяльність "Кримської платформи", - зазначила Джапарова.