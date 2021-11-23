У Криму затримали всіх кримських татар, що зустрічали з ізолятора авоката, Семедляєва

Усіх, хто зустрічав із слідчого ізолятора кримського адвоката Едема Семедляєва, який провів в ув'язненні 12 днів, затримала окупаційна поліція. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Привітати Семедляєва із закінченням адміністративного арешту прийшли кілька десятків активістів.

За словами кореспондента Крим.Реалії, 31 затриманого, зокрема жінок та журналістів, відвезли до Київського відділення поліції Сімферополя.

Раніше російські силовики в окупованому Криму затримали понад 20 кримських татар, які приїхали на засідання контрольованого окупантами "Кримського гарнізонного військового суду", щоб підтримати трьох політв'язнів.

Правозахисні організації з цього приводу виступили із спільною заявою, опублікованою на сайті Центру прав людини ZMINA.

По матерiалам: Крым.Реалии