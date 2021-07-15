У МОЗ не відкидають введення локдауну в Україні восени

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не відкидає введення в Україні локдауну восени через COVID-19.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 15 липня.

"Ми не виключаємо цього. Але сьогодні у нас є можливість зробити все і ми це робимо, щоб локдауну не було. І це не тільки дотримання протиепідемічних норм... Якщо у нас люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що головна мета введення жорстких карантинних обмежень - захист найуразливіших груп, людей старшого та похилого віку, які "найчастіше інфікувалися і мали негативні наслідки для здоров'я".

"Якщо вони будуть провакциновані, тоді за зростання кількості нових випадків, ми будемо оцінювати дві складові: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку. І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - зазначив глава МОЗ.

У МОЗ раніше говорили, що під час можливих локдаунів усередині України зможуть застосовувати COVID-сертифікати. Зокрема, для роботи тих бізнесів, у яких вакциновані персонал або відвідувачі.