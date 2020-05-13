У центрі Києва автоперевізники готують масовий мітинг

Сьогодні, 13 травня, у центрі Києва збираються представники автоперевізників, які мають намір провести акцію протесту. На Європейській площі вже зібралося близько 50 пасажирських автобусів, ускладнення руху поки що немає. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів кореспондент Володимир Линник.

"Ускладнення руху на Європейській площі немає, там зібралося близько 50 пасажирських автобусів, на яких вивішено плакати з вимогами "Відновіть роботу ринків і транспорту", "Економіка без транспорту не працює", "Нашу роботу віддали нелегалам" і "Відновіть автобусні сполучення", - сказав він.

На цей момент мітингувальники перебувають в автобусах і, найпевніше, вони чекають початку роботи Верховної Ради, яка почнеться о 10:00.

Новини за темою: Підприємці влаштували на Майдані мітинг проти карантинних заходів

На порядку денному у депутатів близько 26 законопроектів, серед яких голосування за документ про підтримку платників податків у період карантину, розширення повноважень Нацгвардії і пом'якшення режиму щодо держоборонзамовлення.

"Також депутати розглянуть законопроект про неповернення банків їхнім колишнім власникам. Окрім цього, чиновники повинні відзвітувати перед нардепами на рахунок питання щодо подолання економічної кризи через коронавірус і розглянути документ, який може відновити роботу Верховної Ради", - розповів кореспондент.