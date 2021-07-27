Учням молодшої школи ставитимуть вербальні оцінки - МОН

Міністерство освіти і науки України затвердило методичні рекомендації з оцінювання результатів навчання учнів перших - четвертих класів. Про це 26 липня повідомила пресслужба міністерства.

Відповідний указ від 13 липня і рекомендації опублікували на сайті МОН.

Однією із основних змін є підхід до вираження оцінки.

"На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів із предмета запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка, крім оцінювального судження про досягнення, може ще називати і рівень результату навчання", - зазначили в МОН.

Рекомендації вводять поняття вербальної оцінки (оціночного судження) і рівневої оцінки (оціночного судження із зазначенням рівня результату).

"Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами - "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В)", - підкреслили у міністерстві.

Результати оцінки особистісних досягнень учнів перших - четвертих класів рекомендують висловлювати вербальною оцінкою, результати навчання в перших - других класах - вербальною оцінкою, у третіх - четвертих класах - або вербальною або рівневою оцінкою за вибором закладу.

У міністерстві заявили, що навчальний заклад може розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінки результатів.

"Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу", - уточнив у релізі.