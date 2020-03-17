УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на следующий год из-за коронавируса

УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год, сообщает Федерация футбола Норвегии.

Информация уже доведена до сведения 55 федераций, принимающих участие в сегодняшней видео-конференции со штаб-квартирой организации. Новые даты проведения - с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Такое решение обусловлено необходимостью летом 2020 года доиграть европейские чемпионаты, которые в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020 должен был пройти в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.

Сборная Украины по итогам квалификации сумела пробиться на турнир и в группе точно сыграет с Нидерландами и Австрией, а третья сборная должна определится в плей-офф Лиги наций. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

