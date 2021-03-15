Україна видаватиме міжнародні сертифікати про вакцинацію - Ляшко

Україна збирається видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Українці зможуть отримати їх безкоштовно

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Коронавірус.Інфо".

За його словами, є чіткі вимоги до міжнародного сертифікату про вакцинацію. Вони визначені міжнародними медико-санітарними правилами.

При цьому Ляшко додав, що якщо певна країна потребуватиме при перетині кордону таке свідоцтво, то українці зможуть отримати його швидко і безкоштовно.

"Але впроваджувати і вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів ввести документи про вакцинацію проти COVID-19", - підкреслив санлікар.

COVID-паспорти хотіли ввести ще рік тому. Тоді в документ хотіли вносити результати ПЛР-тестів. Жодна країна так і не запровадила подібного документа.