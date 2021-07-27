Україна здобула третю медаль на Олімпіаді в Токіо.

Вдалим для українців став початок четвертого змагального дня Ігор ХХХІІ Олімпіади, що тривають в столиці Японії. Скарбничка нашої збірної поповнилася третьою олімпійською нагородою.

Як повідомляють у Національному олімпійському комітеті, у напруженій боротьбі за третю сходинку олімпійського п'єдесталу наші спортсмени були влучніші за своїх суперників представників Сербії Зорани Аруновіч і Даміра Мікеца, поціливши 16 очок проти 12, інформує UAINFO.org.

Українці здобули для України третю медаль / Фото: НОК України

Наших олімпійців вже привітав президент НОК Сергій Бубка. Тренерському штабу та Федерації стрільби України на чолі з Олегом Волковим Бубка побажав й надалі радувати своїми результатами Україну.