Українець здобув звання найкращого іноземного студента Королівської військової академії у Великій Британії

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської Академії Сухопутних військ у Великій Британії. Його особисто нагородила принцеса Великої Британії Анна особливою відзнакою – міжнародним мечем.
Про це пишуть Економічні новини з посиланням на Фейсбук посольства Великої Британії в Україні.
У посольстві Великої Британії наголосили, що кожного року Королівська Академія Сухопутних військ присуджує цю відзнаку кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні.
Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн, проте найкращим став українець Павло Лейсі.
Нагороду йому вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена.
Принцеса Анна вручила нагороду українцю Павлу Лейсі.
Також українець отримав із рук начальника Генштабу британської армії сера Марка Карлтон-Сміта “Медаль Сандхерста”. Її теж вручають за досягнення в навчанні.
Цікаво! Це вже третій рік поспіль українських студентів нагороджують цією відзнакою. Додамо, що у 2019 році відзнаку найкращого закордонного випускника Академії отримав Артем Бараненко. Він став першим українцем, якого нагородили мечем. А у 2020 році нагородили українського курсанта Антона Совенка з Військової академії в Одесі.
Додамо, що Королівська Академія Сухопутних військ у Сандгерсті приймає студентів з України вже 24 роки. Станом на 2019 рік там навчалися 15 українських кадетів.
До слова, два тижні тому 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix
https://enovosty.com