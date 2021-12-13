Українець здобув звання найкращого іноземного студента Королівської військової академії у Великій Британії

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської Академії Сухопутних військ у Великій Британії. Його особисто нагородила принцеса Великої Британії Анна особливою відзнакою – міжнародним мечем.

Про це пишуть Економічні новини з посиланням на Фейсбук посольства Великої Британії в Україні.

У посольстві Великої Британії наголосили, що кожного року Королівська Академія Сухопутних військ присуджує цю відзнаку кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні.

Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн, проте найкращим став українець Павло Лейсі.

Нагороду йому вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена.​

Принцеса Анна вручила нагороду українцю Павлу Лейсі.

Також українець отримав із рук начальника Генштабу британської армії сера Марка Карлтон-Сміта “Медаль Сандхерста”. Її теж вручають за досягнення в навчанні.

Цікаво! Це вже третій рік поспіль українських студентів нагороджують цією відзнакою. Додамо, що у 2019 році відзнаку найкращого закордонного випускника Академії отримав Артем Бараненко. Він став першим українцем, якого нагородили мечем. А у 2020 році нагородили українського курсанта Антона Совенка з Військової академії в Одесі.

Додамо, що Королівська Академія Сухопутних військ у Сандгерсті приймає студентів з України вже 24 роки. Станом на 2019 рік там навчалися 15 українських кадетів.

До слова, два тижні тому 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix

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