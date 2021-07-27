Український плавець Михайло Романчук з олімпійським рекордом вийшов до фіналу в Токіо

24-річний український плавець Михайло Романчук став переможцем попереднього запливу на 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді в Токіо.

Романчук вийшов до фіналу змагань із результатом 7:41.28, який є олімпійським рекордом. Українець випередив найближчого переслідувача, німця Флоріана Веллброка, який продемонстрував результат 7:41.77.

Ще один українець, 29-річний Сергій Фролов, посів четверте місце і також кваліфікувався до фіналу із результатом 7:47.67.

Фінал змагань відбудеться в четвер, 29 липня, о 04:30 ранку за київським часом.

Михайло Романчук є надією України на золоту медаль.