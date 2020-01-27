Украинский туроператор приостанавливает туры в Китай

Украинский туроператор Join UP! приостанавливает программу туров в Китай из- за коронавируса, а также возвращает своих туристов с острова Хайнань.

Об этом говорится в комментарии туроператора, который есть в распоряжении Укринформа.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, который вспыхнул в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здоровья Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань на ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура и могут выбрать альтернативный вариант для путешествия.

В комментарии Укринформу пресс-служба Join UP! уточнила, что на Хайнане находится 449 туристов компании.

Кроме того, сообщается, что Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня, они прилетят в Украину 29 января и 1 февраля.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавируса могут быть животные.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции и Австралии. По последним данным, в результате заболевания скончались 80 человек, а количество инфицированных составляет 2744 человека.

Коронавирусы - это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса является лихорадка и затрудненное дыхание.