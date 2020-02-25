Украинцы отказываются от эвакуации с лайнера Diamond Princess

Почти все украинцы, члены экипажа судна Diamond Princess, не планируют возвращаться в Украину.

Об этом сообщает Громадське радио с посыланием на начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко.

По словам Коваленко, 24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание", - говорит Коваленко.

Он добавил, что посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение экипажа лайнера может измениться. Вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.