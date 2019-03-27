Умер актер, сыгравший графа Калиостро в фильме "Формула любви"

В Тбилиси, умер известный грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, который получил всесоюзную известность после того, как сыграл графа Калиостро в фильма Марка Захарова "Формула любви".

Артист ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает Первый канал Грузии.

Фильм "Формула любви" -был снят в 1984 году киностудией "Мосфильм". Это вольная экранизация повести Алексея Толстого "Граф Калиостро" (1921).

Вместе с Мгалоблишвили в фильме снимались такие известные советские актеры, как Елена Валюшкина, Александр Абдулов, Семен Фарада, Александра Захарова, Леонид Броневой и Татьяна Пельтцер.

Нодар Мгалоблишвили после окончания института в 1954 году начал службу в драматическом театре имени Кота Марджанишвили. Он принимал участие в постановках "Отелло" по Уильяму Шекспиру, "На дне" по Максиму Горькому и т.д. В кино актер дебютировал в 1958 году. Но самой яркой его ролью граф Калиостро в фильме "Формула любви", правда, озвучил его в фильме Армен Джигарханян.

Как сообщали "Комментарии", в феврале ушел из жизни советский актер Сергей Юрский. Эту информацию подтвердили в театре им. Моссовета.

Юрский работал в Большом драматическом театре имени Горького, в театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 фильмах, среди которых "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой" и "Любовь и голуби".