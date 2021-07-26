Усе, що треба знати про вакцину Moderna, якою масово щеплять українців

В Україні почалася масова вакцинація усіх охочих апрепаратом Moderna проти COVID-19. У середині липня наша країна отримала два мільйони доз цієї вакцини і зараз в Києві та регіонах усі охочі без проблем можуть отримати щеплення.

Навколо неї багато пліток, тому спробуємо пояснити, що це за вакцина і як та де можна нею щепитися.

Де і чим вакцинуватися від Covid в Одесі, Харкові, Львові та ДніпріВ Україну привезли 2 млн доз вакцини Moderna. Кого нею щепитимуть

Що це за вакцина - Moderna

Вакцина розроблена американськими Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань.

Американська вакцина Moderna є так званою РНК (мРНК)-вакциною, тобто вакциною, яка несе частину генетичного коду вірусу й імунна система людини сама виробляє антигени. Такою ж є і вакцина Pfizer-BioNTech.

Щеплення роблять двома дозами вакцини.

Вироблення антитіл до вірусу у більшості людей відбувається непомітно. Але іноді після вакцинації можливий біль у місці щеплення або підвищення температури. Це нормально. Згодом у вас формується імунітет до цієї хвороби.

Moderna схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, як і інші три вакцини, якими щеплюють українців - Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Україна отримала вакцину Moderna (кодова назва mRNA-1273 та торговельна назва Spikevax), 18 липня від уряду США у межах глобальної ініціативи COVAX.

Чому варто вакцинуватися

Вакцинація не гарантує, що ви не захворієте коронавірусом, але допоможе запобігти важкому перебігу хвороби та смерті.

За розрахунками ВООЗ, схвалені вакцини забезпечують також певний захист і від нових штамів вірусу, як от новий штам Дельта.

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Навіть якщо ви вже перехворіли на COVID-19, щеплення робити потрібно, твердять фахівці. Вакцини забезпечують надійніший захист.

На сьогодні відомо, що імунітет після щеплення від COVID-19 зберігається пів року.

Де і як вакцинуватися?

З 21 липня Україна відкрили доступ до вакцинації всім охочим після 18 років. Раніше щепили пріоритетні групи населення, людей із супутніми захворюваннями та людей віком від 60 років. Іншим отримати щеплення було не завжди просто.

Тепер, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, ви можете обрати, як і де щепитися:

у пункті щеплення, який розташований найближче до вас. Список можна знайти на сайті МОЗ. Зателефонуйте туди напряму або уточніть адресу у свого сімейного лікаря. Немає значення, де ви приписані, чи де територіально знаходиться ваш сімейний лікар.у пунктах масової вакцинації. Де вони розташовані у Києві та інших містах - підкаже національна медична інформаційна система Helsi. Також на цьому сайті можна записатися на вакцинацію онлайн - за наявності в обраному вами пункті такої опції та вільного часового слота. Цей варіант добре працює у київському центрі масової вакцинації у МВЦ біля станції метро Лівобережна.мобільною бригадою. Така опція доступна колективам, кількістю понад 50 людей, та маломобільним громадянам. Для цього потрібно звернутися до контакт-центру МОЗ.

Київ

Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna у Києві з минулого тижня могли всі охочі. Для цього треба було зареєструватися онлайн через сайт helsi.me на вакцинацію у пункт масової вакцинації у МВЦ. З 26 липня по 1 серпня немає вільних часових слотів до бригад, які щеплюють вакциною Moderna. Зате є достатньо вільних місць на щеплення вакциною CoronaVac у МВЦ.

Вакцина Moderna. Як і де записатись на щеплення в УкраїніДе і чим можна вакцинуватися в Києві

Так само через цей ресурс можна дивитись наявність вакцини та вільні слоти й у пунктах вакцинації при поліклініках та лікарнях. Але тут уточнити наявність вакцини і можливість її вколоти краще за вказаним телефоном.

Pfizer вакцинують з пріоритетом для осіб старших 60 років або тих, кому потрібна друга доза цієї вакцини.

Одеса

В Одесі 21 пункт вакцинації при поліклініках та 10 центрів масової вакцинації при торгово-розважальних центрах та школах. Вибрати вакцину можна вже на місці, жодних проблем з наявністю немає, запевнили BBC News Україна у департаменті охорони здоров'я Одеської міськради.

У місті щеплять вакцинами Moderna, Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та AstraZeneca від Covishield/SKBio.

Львів

У Львові записатися на щеплення у будні можна в реєстратурі своєї поліклініки, через сімейного лікаря або онлайн.

Відповідно до Helsi.me, онлайн у будні можна записуватись до пунктів щеплень при центрах первинної медико-санітарної допомоги.

У п'ятницю, суботу та неділю можна вакцинуватися у шести центрах масової вакцинації, до яких також є запис онлайн. У половині з них можна щепитися вакциною CoronaVac, іще в трьох інших - вакциною Moderna, зокрема і на стадіоні "Арена Львів". Вільні слотів швидко зникають.

Харків

У Харкові є п'ять центрів масової вакцинації, але, на відміну від решти великих міст, запис до цих центрів не доступний в системі Helsi.me. Деякі працюють щоденно, деякі лише на вихідних. Потрапити в них можна через живу чергу чи за телефонним записом.

Втім щепитися в Харкові можна також в стаціонарних пунктах вакцинації при поліклініках та амбулаторіях. Запис туди можливий або через систему Helsi.me, або через сімейних лікарів і телефони реєстратур.

В центрах масової вакцинації є CoronaVac та Pfizer. AstraZeneca отримують люди другою дозою. Moderna будуть використовувати для колективних щеплень, повідомили ВВС News Україна в Харківській облдержадміністрації.

Дніпро

У Дніпрі можна вакцинуватись, зателефонувавши своєму сімейному лікарю або в реєстратуру найближчого пункту вакцинації. На Helsi.me більшість таких пунктів недоступні для онлайн запису.

На вихідних у місті працюють ще понад десяток пунктів масової вакцинації. Записатися в них можна на сайті likari.in.ua або просто прийти в живу чергу з декларацією з сімейним лікарем. Або з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Обласна влада переконує, що в міських пунктах щеплення доступні вакцини Pfizer Coronavac, Moderna та AstraZeneca.

Фахівці у сфері охорони здоров'я переконують, що найкращою вакциною є та, що зараз доступна для вас.

На цих вихідних Moderna вже з'явилась у багатьох пунктах вакцинації невеликих міст та містечок України.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-57971820