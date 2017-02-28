Устал от времени, - Кличко прокомментировал обвал моста в Киеве

Запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока специалисты не проведут всестороннее исследование аварийного объекта.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает телеканал "112 Украина".

"До того момента, пока не будет проведено обследование, мы не будет запускать транспорт", - заявил он.

По результатам исследования, будет принято решение будет ли мост перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения. Кличко пообещал, что к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией о том, будет ли пущен транспорт по поврежденному путепроводу.

"Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", - заявил мэр.

Кроме того, Кличко высказал свои предположения о причинах обрушения моста.

"Аварийным мост признан не был. Но мы видим его состояние. С одной стороны он устал от времени, с другой стороны были нарушены условия эксплуатации. Под мостом стояли МАФы, где был пожар", - отметил киевский градоначальник.