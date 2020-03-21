В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию

В Харьковской области в субботу, 21 марта, объявили чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией Covid-19. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте Харьковской областной государственной администрации.

В начале заседания председатель ОГА Алексей Кучер отметил, что накануне в харьковчанки было подтверждено Covid-19.

"Она находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, были ли среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация усложняется, считаем необходимым ввести от сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе", - сообщил Кучер.

В связи с принятием такого решения управление развития транспортной инфраструктуры Харьковской ОГА получило поручение проанализировать вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок в области и разработать порядок действий в таком случае.

Председатель ОГА Кучер заверил, что объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.

Напомним, по состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.