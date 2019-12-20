В Киеве четыре улицы и парк получили новые названия: список

В рамках программы декоммунизации в Киеве четыре улицы получили новые названия. О переименовании сообщили в пресс-службе КГГА.

Решением Киевсовета принято переименовать такие улицы:

улицу Ивана Шевцова - в улицу Василия Макухи в Шевченковском районе;

улицу Маршала Гречко - в улицу Ивана Выговского в Подольском районе;

улицу Горького - в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;

улицу Подвойского - в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.

Парк на улице Винницкой в Соломенском районе будет называться "Парк защитников Украины".

"В случае переименования улицы нет необходимости изменять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название, остаются в силе.

Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права", - добавили на сайте КГГА.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве переименовали 40 улиц. Большинство улиц и проспектов получили названия в честь выдающихся украинских общественных, государственных и культурных деятелей.