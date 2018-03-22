В киевском метро задержали пассажира с рюкзаком, начиненным взрывчаткой. (фото)

22 марта около шести часов утра на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого, обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы. Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передают Вести.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице. "Изъятой взрывчатки достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - сказал он. Боеприпасы направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники СБУ.

В полиции также напомнили, что, в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале, в столице усилены меры безопасности. Также задействованы дополнительные силы в общественных местах, на станциях метрополитена, остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.