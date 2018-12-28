В "ЛНР" уверяют, что это не их боевик напал на патруль СММ ОБСЕ

Пропагандисты "ЛНР" уверяют, что это не их пьяный боевик напал на патруль СММ 24 декабря.

Об этом говорится в сообщении реально не существующего "представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня".

Террористы были вынуждены признать факт, что некий мужчина вступил "в перепалку с представителями патруля миссии... Продолжая противоправные действия, подошел к автомобилю миссии и сломал флажок с символикой СММ ОБСЕ и оторвал дворник заднего стекла автомобиля".

При этом, спасая честь мундира, руководство боевиков уверяет, что пьяный хулиган - не их военный. в сообщении говорится, что "проведенной предварительной проверкой причастность военнослужащих народной милиции "ЛНР "(самоназвание НВФ - "ОстроВ") к вышеуказанному инциденту не установлена".

Это заявление является лживым, поскольку в сообщении Миссии ОБСЕ четко указывается, что "наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль и из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде. Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю Миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ. Затем он ушел, высказывая словесные оскорбления в адрес команды Миссии, стоявшей неподалеку".

Если же принять попытку террористов доказать непричастность своего "народного милиционера" к данному нападению на СММ за чистую монету, то властям "ЛНР" следует признать, что на подконтрольной им территории группами по 5 человек свободно перемещаются на автомобиле неизвестные вооруженные лица в военной форме.