В Николаеве депутат-радикал сломал руку коллеге из БПП

В Николаевском райсовете Николаевской области произошла драка между депутатами Сергеем Протченко (РПЛ) и Русланом Неродой (БПП)

Драка произошла 7 июля перед началом сессии райсовета, информирует "ДС" со ссылкой на NikVesti.

Конфликт начался с того, что депутат от "Радиальной партии" Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания "Власть общинам". Он требовал у представителя СМИ убрать камеру.

В этот момент за журналиста вступился депутат от БПП Руслан Нерода. Между народными избранниками завязалась драка, которую разняли другие депутаты.

Нероду доставили в больницу. По словам депутата, в результате драки у него сломана рука. Он добавил, что возможно обратится в полицию.

Протченко остался на сессии и продолжил возмущаться присутствию прессы в зале. "Ляшковец" угрожал "принять меры", если "хоть одно фото появится в интернете" или о нем вспомнят в публикациях.