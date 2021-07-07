В одній з лікарень Києва торгували вакциною Pfizer: МОЗ проведе розслідування

Міністерство охорони здоров'я України ініціює розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено. Відомство дізналося про це від представників засобів масової інформації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"За інформацією від представників ЗМІ про можливий продаж вакцини від COVID- 19 виробництва Pfizer-BioNTech в одній із приватних лікарень Києва в Міністерстві охорони здоров'я ініціюватимуть службове розслідування", - пишуть в повідомленні відомства.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, вакцинація - це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію і торгувати вакцинами сьогодні - "значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатися саме ця доза".

Препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступний для імунізації тільки силами мобільних бригад. Їм також прищеплюють певні групи ризику, педагогів і організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт- центрі МОЗ.

Нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

Кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID- 19 і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступна через онлайн-сервіс Helsi (helsi.me).