В России продлили арест украинцу Павлу Грибу до 4 марта

Суд Краснодара оставил Павла Гриба под стражей до 4 марта 2018-го года. Об этом "Громадскому" сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"Продлили на два месяца. Не приняли никаких доводов", - сказал Игорь Гриб.

На нынешнем судебном заседании присутствовала мать Павла Гриба Мария Гриб.

Ранее сообщалось, что заседание должно было состоятся 19-го декабря, но на этой неделе его перенесли на 15-е число.

Как сообщалось ранее, предыдущим решением суд оставил Павла Гриба под стражей до 4 января 2018-го года. Украина до сих пор не получила ответ от Беларуси относительно обстоятельств задержания Гриба.

28 августа украинский офицер Игорь Гриб заявил о похищении сына спецслужбами РФ в Беларуси. По его словам, сотрудники ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провели задержание.

Затем в МИД Украины подтвердили, что сын украинского военного Павел Гриб находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.