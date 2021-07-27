В Офісі президента розповіли, чому насправді Green Grey усунули від участі в концерті до Дня Незалежності

Переговори з українською групою Green Grey про участь в концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, проводили до того, як учасник колективу Дмитро Муравицький "некоректно" висловився у публічному просторі про своє ставлення до мовного закону.

Про це 27 липня агентству УНІАН повідомили у пресслужбі Офіса Президента України, коментуючи заяву учасника колективу Андрія Яценка, відомого як Diezel, в якій він заявив, що причиною усунення від участі у концерті є російськомовний репертуар групи.

У заяві пресслужби наголошують, що вони вважають некоректною саму форму вираження позиції з боку Муравицького.

Ідеться про публікацію двох роликів, розміщених 20 липня на сторінці музиканта в Instagram - на першому відео артист показав образливий жест, а на другому зімітував блювотні потяги, коментуючи поправки до мовного закону.

Також представники ОП назвали непродуктивним бажанням музикантів із Green Grey привернути до себе увагу за допомогою конфлікту, який вважають "роздутим".

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Рок-група Green Grey була заснована навесні 1993 року. Музиканти щорічно святкують день народження групи 30 травня. За роки існування колективу було випущено шість студійних і один концертний альбом.

День Незалежності України святкують 24 серпня. 2021 року країна святкуватиме 30-ту річницю з дня проголошення незалежності.

27 липня Diezel із Green Grey заявив, що колектив у кінці травня отримав пропозицію від Офісу президента взяти участь у концерті, присвяченому 30- річчю від Дня Незалежності України, але через деякий час музиканти дізналися, що виключені зі списку учасників. На думку Яценка, причиною усунення від участі у концерті стало те, що вони "не вписуються у концепцію свята" через свої пісні російською мовою.

Водночас користувачі мережі припустили, що відсторонення могло бути пов'язано з позицією іншого учасника групи Муравицького щодо поправок до мовного закону, які стосуються дубляжу фільмів.

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