В Україні можуть дозволити щеплення бустерною дозою COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я проситиме Національну технічну группу експертів з питань імунопрофілактики переглянути рішення про використання бустерної дози проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Українського радіо сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Це питання (бустерної дози проти COVID-19 - ред.) вже третій раз виноситься на Національну технічну группу експертів з питань імунопрофілактики, кожного разу ми отримуємо інформацію про те, що ще недостатня доказова база саме використання третьої дози. Останнє засідання НТГЕІ відбувалося на початку жовтня, і ми отримали відповідне рішення. Я ще раз звернувся до НТГЕІ, щоб вони переглянули це рішення, оскільки інформація постійно оновлюється і вже на рівні тих країн, які використовують бустерну дозу. Тому сподіваюся, що нам вдасться запровадити це в рамках цього року", - заявив Кузін.

Він додав, що це питання на постійному контролі МОЗ, і висловив сподівання що на наступному рішення НТГЕІ винесе відповідну рекомендацію.

"Скоріш за все на наступному тижні нам вдасться прийняти таке рішення і рекомендувати використання бустерної дози. Це питання на постійному контролі. Бустерна доза, якщо і буде рекомендовано, то буде рекомендовано від 6 до 8 місяців після проведення основної вакцини ", - сказав Кузін.

Він зазначив, що коли це питання постало в перший раз, то мова йшла про бустерну дозу дляімунокомпрометованих людей, людей пенсійного віку.

"Для цієї когорти введення бустерної дози дійсно рекоменовано. Зараз вивчаються інструкції , які діють в інших країнах, вносять зімни в наші інструкції. Сподіваюся найближчим часом ми зможем запровадити таку практику для людей , які будуть мати ці стани, і в тому числі , скоріш за все, для людей, які вакциновані тими чи іншими вакцинами відповідно до рекомендацій", - наголосив заступник міністра.

В останніх рекомендаціях НТГЕІ від 4 жовтня 2021 року зазначається, що питання застосування додаткової дози вакцини проти COVID-19 потребує додаткового вивчення для висновків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 жовтня в Україні проведено понад 14 млн щеплень проти COVID-19. Загалом, за даними МОЗ вакциновано 7 774 486 осіб, з них отримали першу дозу - 7 774 484 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 6 349 739 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

