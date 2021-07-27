В Україні перша смерть від штаму коронавірусу Дельта

У столичній Олександрівській лікарні помер пацієнт, у якого діагностували коонавірусний штам Дельта, повідомила директор медустанови Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.

За її словами, з шести пацієнтів, які перебувають на лікуванні в лікарні, четверо недавно повернулися з Росії. Вік усіх пацієнтів - 30-40 років.

Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці в зв'язку з проведенням хресної ходи, адже сьогодні було дуже багато віруючих, в тому числі, з Росії.

"Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз підкреслити, що з хворих тестованих, які приїхали з Росії, всі вони позитивні на "Дельту". Тому якщо це ми спостерігаємо ось таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності", - розповіла Людмила Антоненко, директор КНП "Олександрівська клінічна лікарня м Київ".

Раніше повідомлялося про те, що в Києві майже немає реактивів для визначення штаму "Дельта". Також головний інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська зазначила, що в Україні не ведеться статистика побічних ефектів від вакцинації проти коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні всі регіони знаходяться в "зеленій зоні", проте рівень госпіталізацій перевищено в двох областях. ВООЗ прогнозує сплеск коронавірусу Дельта в Україні в кінці серпня- на початку вересня, третя хвиля триватиме до зими.