В Україні стартував четвертий етап вакцинації проти COVID-19, на якому прищеплюють людей віком 60+; ув'язнених і персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів, а також людей віком 18-59 років із хронічними захворюваннями.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, одночасно в Україні триває вакцинація пріоритетних груп із попередніх етапів, зокрема медиків та інших працівників медзакладів, жителів і персоналу будинків для людей похилого віку та спеціалізованих інтернатів, маломобільних громадян, соцпрацівників і священнослужителів, педагогів, військовослужбовців і співробітників інших структур державної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, працівників паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Крім цього, працюють понад 90 центрів масової вакцинації в 17 регіонах України, а також на підконтрольній українському уряду території прищеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Цього тижня стартувала також вакцинація організованих колективів.

Станом на 23 червня в Україні зробили орієнтовно 2,15 млн щеплень проти COVID-19, із них 394,107 тис. осіб отримали дві дози.