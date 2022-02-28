В Україні учнів звільнили від складання ДПА цього року

МОН видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл через воєнний стан у країні.

Про це йдеться у Telegram-каналі міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Через ситуацію в Україні, яка страждає від грубої, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році" , - написав Шкарлет.

